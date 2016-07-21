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    Президент Азербайджана выделил 3 млн. манатов на продолжение строительства жилого здания для журналистов

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением строительства жилого здания для работников печати.

    Как сообщает Report, в целях продолжения строительства жилого здания, возводимого для улучшения жилищных условий работников печати Азербайджана, из предусмотренного в государственном бюджете на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Фонду государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики 3,0 (три) миллиона манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего распоряжения. 

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