Президент Азербайджана: Храбрость и героизм представителей наших СМИ, ставших шехидами, никогда не будут забыты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что героизм погибших на фронте представителей наших СМИ никогда не будет забыт.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева представителям СМИ по случаю 150-летнего юбилея Национальной прессы.
"С глубоким уважением и почтением я отдаю дань светлой памяти представителей наших СМИ, ставших шехидами при исполнении служебных обязанностей во фронтовой зоне во время оккупации наших земель и на освобожденных от оккупации территориях в послевоенный период. Их храбрость и героизм никогда не будут забыты", - говорится в тексте поздравления.