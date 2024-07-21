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Президент Азербайджана: Франция, используя СМИ, обвиняет нас во вмешательстве в их внутренние дела

Президент Азербайджана: Франция, используя СМИ, обвиняет нас во вмешательстве в их внутренние дела К сожалению, французское правительство снова использует подконтрольные им СМИ или пытается обвинить нас во вмешательстве в их внутренние дела, но это неправда.
Медиа
21 июля 2024 г. 11:53
Президент Азербайджана: Франция, используя СМИ, обвиняет нас во вмешательстве в их внутренние дела

К сожалению, французское правительство снова использует подконтрольные им СМИ или пытается обвинить нас во вмешательстве в их внутренние дела, но это неправда.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".

"<...> Мы начали активно заниматься этим вопросом (борьбой с колониализмом - ред.) вплотную сразу после того, как стали председательствовать в Движении неприсоединения, поскольку многие члены Движения, миллионы людей в прошлом стали жертвами колониализма. Некоторые страны до сих пор страдают от этого. Коморские острова, остров Майотта до сих пор находятся под колониальной властью. Это был наш долг, мы хотим помочь этим странам освободиться от этого отвратительного пережитка прошлого", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, французское правительство снова использует подконтрольные им СМИ или пытается обвинить нас во вмешательстве в их внутренние дела. "Но это неправда", - заявил азербайджанский лидер.

"Мы делаем это в ответ на их антиазербайджанские действия в Совете Безопасности ООН, Европейском Союзе и других институтах, где они фактически развязали против нас холодную войну. Мы делаем это потому, что абсолютно уверены, что действия Франции неприемлемы, отвратительны и должны быть остановлены. У них нет права контролировать права людей, которые живут более чем в 10 000 километрах от их территории и которых они унижают, ассимилируют и убивают. Во время недавних событий в Новой Каледонии погибли семь человек. Ответственность за это лежит на правительстве Франции и ее президенте", - добавил президент Ильхам Алиев.

"Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах, всеми нашими ресурсами и, конечно, посредством Бакинской инициативной группы", - заключил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Fransa mediadan istifadə edərək bizi onların daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edir

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