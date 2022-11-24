Презентована платформа электронного распространения газет и журналов “E-köşk”

24 ноября состоялась презентация платформы электронного распространения газет и журналов “E-köşk”, разработанной Агентством по развитию медиа (MEDİA) в партнерстве с Центром медиа-анализа (ЦМА).

24 ноября состоялась презентация платформы электронного распространения газет и журналов “E-köşk”, разработанной Агентством по развитию медиа (MEDİA) в партнерстве с Центром медиа-анализа (ЦМА).

Как сообщает Report, в презентации приняли участие исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов, начальник сектора по работе со СМИ Отдела по работе с неправительственными организациями Администрации президента Кямран Гасанов, председатель Совета по печати Рашад Меджид и местные журналисты.

Как в своем выступлении отметил исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов, платформа “E-köşk” была разработана с учетом потребностей и современных тенденций связанных с модернизацией глобальной информационной среды. Он подчеркнул, что через платформу ”E-köşk" читатели смогут свободно пользоваться оцифрованным архивом СМИ.

В свою очередь, завсектором по работе со СМИ отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджана Кямран Гасанов подчеркнул важность организации подписки и продажи печатной медиа-продукции в рамках проводимых реформ в сфере медиа, принятия мер по усилению экономической независимости субъектов медиа.

Затем была проведена панельная сессия на тему ”Традиционные печатные СМИ в цифровую эпоху: современные навыки чтения и перспективы трансформации". Модератор панельной сессии депутат, главный редактор газеты “Azernews” Севиль Микаилова отметила, что платформа “E-köşk” будет способствовать оцифровке традиционных медиа.

На сессии председатель Совета прессы Рашад Меджид отметил, что данная платформа является инновационным шагом для повышения экономической устойчивости субъектов печатных СМИ, адаптации традиционных печатных СМИ к цифровой среде.

В своем выступлении главный специалист общественного объединения ”Центр Медиа-анализа“ Юнис Оруджев отметил, что создание платформы ”E-köşk" является замечательным шагом для содействия развитию печатных СМИ наравне с онлайн-медиа.

Главный редактор газеты ”Kaspi“ Ильхам Гулиев и главный редактор газеты ”Республика" Гумбат Мусаев также рассказали о том, как платформа делает традиционные печатные СМИ более доступными для всех, что позволяет читателям пользоваться регулярно обновляемой базой данных.

Было продемонстрировано руководство по использованию платформы ”E-köşk", разработанное при поддержке компании "Mass Solution", а также видеоролики о редакциях, уже создавших аккаунты на платформе.

Затем координатор новостей турецкой газеты "Hürriyet" Фырат Карадениз выступил с докладом об улучшении печатной медиа-продукции и изучении новых тенденций повышения профессионализма в СМИ.

Отметим, что целью создания платформы ”E-köşk" является повышение экологической и экономической устойчивости печатных СМИ, содействие оцифровке традиционных СМИ, ускорение перехода к информационному обществу.