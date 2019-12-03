Пресс-советник посольства Турции в Азербайджане посетил головной офис Информагентства Report

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Пресс-советник посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан посетил головной офис Информационного агентства Report в Баку.

После ознакомления с офисом Хусейн Алтыналан встретился с главным редактором Информагентства Report Мурадом Алиевым.

В беседе с гостями М.Алиев сообщил о деятельности агентства, отметил широкий спектр публикующихся в Report новостей, связанных с Турцией. Главный редактор подчеркнул значимость расширения сотрудничества с посольством, отметив, что укрепление сотрудничества будет полезно для медиа-структур обеих стран.

Выразив признательность за теплый прием, Хусейн Алтыналан отметил, что рад работать в Азербайджане и чувствует себя в этой стране как на родине. Пресс-советник подчеркнул, что Турция является государством с сильной армией, в его стране нет дискриминации на национальной, расовой или религиозной почве, а борьба ведется исключительно против терроризма и террористов.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес.

Хусейн Алтыналан был назначен пресс-советником посольства Турции в Азербайджане в октябре 2019 года.

До этого назначения он занимал должность директора стамбульского офиса государственного агентства "Анадолу" в Турции.