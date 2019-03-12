Пресс-служба AzTV поручена известному журналисту

Исполняющий обязанности председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание" (AzTV) Ровшан Мамедов поручил на должность руководителя пресс-службы организации известного журналиста Мубариза Асланова.

Как передает Report, М.Асланов приступил к своим обязанностям с понедельника.

Отметим, что ранее М.Асланов осуществлял деятельность в информационных агентствах Azadinform, APA и Report.

Асланов Мубариз Закир оглы родился 10 марта 1982 года в селе Икинджи Ашыглы Бейлаганского района. В 1999-2005 годах учился на факультете социальных наук и психологии Бакинского государственного университета и получил степень магистра.

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 января от должности председателя освобожден Ариф Алышанов. Известному журналисту Ровшану Мамедову, занимавшему пост заместителя председателя, было поручено исполнение обязанностей председателя государственного телевидения. После назначения на должность Р.Мамедова, в ЗАО начались коренные реформы. Стала прозрачной финансовая система, проведена масштабная кадровая реформа, изменения коснулись также телевизионных программ. Кроме того, уже утвержден годовой план телевизионных фильмов и спектаклей.

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В ответ на запрос Report в AzTV сказали, что подобного назначения не было.