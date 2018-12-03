Премьер-министр Кувейта встретился с участниками конференции FANA

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 2 декабря премьер-министр Кувейта Джабир Мубарак аль-Хамад ас-Сабах принял участников 46-й конференции Генеральной ассамблеи Федерации арабских новостных агентств (FANA), проводимого государственным информационным агентством этой страны (KUNA), в том числе президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), председателя Правления АЗЕРТАДЖ, приглашенного на конференцию в качестве наблюдателя.

Как передает Report, подчеркнув, что в современный период на информационные агентства возложена большая ответственность в доведении правильной информации, премьер-министр призвал журналистов быть более внимательными в предотвращении лживых новостей, негативно влияющих на общество, и всегда быть приверженными принципам профессионализма. Джабир Мубарак аль-Хамад ас-Сабах отметил, что в настоящее время в мире широко распространились случаи исламофобии и попытки связать терроризм с исламской религией. Премьер-министр отметил, что деятельность таких региональных медиа-организаций как OANA и FANA в борьбе с дезинформацией достойна похвалы.

Выступившие на встрече руководители информационных агентств ряда арабских государств говорили об актуальности вопросов, затронутых премьер-министром Джабиром Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, отметили значение развития сотрудничества между информационными агентствами в предотвращении вызовов.

Президент OANA, председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов в своем выступлении отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Кувейтом постоянно развивается по восходящей благодаря мудрой политике руководителей государств, и это в свою очередь, накладывает большую ответственность на информационные агентства.

Еще раз подчеркнув значение связей между агентствами для ответа возникающим вызовам, Аслан Асланов назвал наилучшим примером этого дружеские отношения и тесное сотрудничество АЗЕРТАДЖ и KUNA.

Поддержав эти мысли, Джабир Мубарак аль-Хамад ас-Сабах отметил большую роль глав государств в развитии отношений между Кувейтом и Азербайджаном, подчеркнул важность усиления сотрудничества информационных агентств для пропаганды в мире достижений своих стран.

Премьер-министр выразил удовлетворение от участия в конференции президента OANA Аслана Асланова.

В заключение Джабир Мубарак аль-Хамад ас-Сабах сфотографировался с участниками встречи на память.