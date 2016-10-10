Предупреждение НСТР телеканалам: Если будет так продолжаться, вновь начнутся серьезные мониторинги

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Национальный совет телерадиовещания ранее неоднократно предупреждал телеканалы в связи с низким уровнем юмора, черным юмором и проблема была устранена. Однако, к сожалению, на телевидении вновь проявляются случаи черного юмора".

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом Национального совета телерадиовещания Таваккуль Дадашов.

По его словам, эти вопросы находится под контролем Совета: "Это, скорее всего, творческий вопрос. На самом деле, Совет не вмешивается в творческую работу вещателей. Однако каналы не должны пользоваться этим и ради рейтинга заполнять эфиры некачественными материалами".

Завотделом отметил, что он лично не понимает трансляции на ATV Bozbaş pikçers: "Может это приносит хороший рейтинг. В юмористических проектах, сериалах присутствуют поведение, шутки, противоречащие азербайджанскому менталитету. Если будет так продолжаться, вновь начнутся серьезные мониторинги".