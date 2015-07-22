​Представителям азербайджанских СМИ вручили награды

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась торжественная церемония, посвященная 140-летию национальной печати Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие с участием представителей государства и правительства, депутатов Милли Меджлиса и известных представителей медиа началось с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Был продемонстрирован фильм об истории развития национальной печати.

Затем состоялась церемония вручения премий представителям СМИ, удостоенным наград согласно распоряжениям президента Ильхама Алиева.

Награды вручил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.