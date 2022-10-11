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Представители зарубежных СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи

Представители зарубежных СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи Представители чешских и южноафриканских СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи.
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11 октября 2022 г. 18:17
Представители зарубежных СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи

Представители чешских и южноафриканских СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи.

По данным западного бюро Report, представители СМИ были проинформированы о террористических актах, совершенных в городе Гяндже.

Отметим, что 11 октября 2020 года выпущенная с территории Армении баллистическая ракета упала на жилой дом, расположенный рядом с парком Победы в Гяндже, разрушив большое количество квартир, погибли 11 человек, в том числе 5 женщин, 35 человек (6 детей и 16 женщин) получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇexiya və Cənubi Afrika media nümayəndələri Gəncədəki raket hücumu olan yerləri ziyarət ediblər

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