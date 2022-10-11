Представители зарубежных СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи

Представители чешских и южноафриканских СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи.

Представители чешских и южноафриканских СМИ посетили подвергшиеся ракетным атакам жилые кварталы Гянджи.

По данным западного бюро Report, представители СМИ были проинформированы о террористических актах, совершенных в городе Гяндже.

Отметим, что 11 октября 2020 года выпущенная с территории Армении баллистическая ракета упала на жилой дом, расположенный рядом с парком Победы в Гяндже, разрушив большое количество квартир, погибли 11 человек, в том числе 5 женщин, 35 человек (6 детей и 16 женщин) получили ранения.