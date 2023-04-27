Представители СМИ приняли участие в акции по посадке деревьев, приуроченной к 100-летию Гейдара Алиева

При совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства развития медиа, Аудиовизуального совета и Совета прессы была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиев

При совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства развития медиа, Аудиовизуального совета и Совета прессы была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая перед журналистами, сказал, что в рамках акции деревья высажены на территории площадью 480 гектаров.

Он также сообщил, что сегодня в рамках акции было высажено 3 000 деревьев.

Напомним, что целью проведения акции по посадке деревьев является увековечение памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжение заложенных им традиций по охране природы.