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Представители СМИ приняли участие в акции по посадке деревьев, приуроченной к 100-летию Гейдара Алиева

Представители СМИ приняли участие в акции по посадке деревьев, приуроченной к 100-летию Гейдара Алиева При совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства развития медиа, Аудиовизуального совета и Совета прессы была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиев
Медиа
27 апреля 2023 г. 13:41
Представители СМИ приняли участие в акции по посадке деревьев, приуроченной к 100-летию Гейдара Алиева

При совместной организации Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства развития медиа, Аудиовизуального совета и Совета прессы была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая перед журналистами, сказал, что в рамках акции деревья высажены на территории площадью 480 гектаров.

Он также сообщил, что сегодня в рамках акции было высажено 3 000 деревьев.

Напомним, что целью проведения акции по посадке деревьев является увековечение памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжение заложенных им традиций по охране природы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMedia nümayəndələrinin iştirakı ilə Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası keçirilib

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