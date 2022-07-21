Представители СМИ посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю 22 июля - Дня национальной печати Азербайджана представители Агентства развития медиа (MEDİA), Аудиовизуального совета и Совета прессы побывали на Аллее почетного захоронения, где посетили могилу общенационального лидера, архитектора и основател

По случаю 22 июля - Дня национальной печати Азербайджана представители Агентства развития медиа (MEDİA), Аудиовизуального совета и Совета прессы побывали на Аллее почетного захоронения, где посетили могилу общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого государства Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его памятнику, почтили память.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем была почтена память великого мыслителя, основателя азербайджанской национальной печати Гасан бека Зардаби, возложены венки к его могиле.