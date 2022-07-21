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Представители СМИ посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Представители СМИ посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева По случаю 22 июля - Дня национальной печати Азербайджана представители Агентства развития медиа (MEDİA), Аудиовизуального совета и Совета прессы побывали на Аллее почетного захоронения, где посетили могилу общенационального лидера, архитектора и основател
Медиа
21 июля 2022 г. 13:30
Представители СМИ посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

По случаю 22 июля - Дня национальной печати Азербайджана представители Агентства развития медиа (MEDİA), Аудиовизуального совета и Совета прессы побывали на Аллее почетного захоронения, где посетили могилу общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого государства Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его памятнику, почтили память.

Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем была почтена память великого мыслителя, основателя азербайджанской национальной печати Гасан бека Зардаби, возложены венки к его могиле.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani media representatives visit grave of national leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоMedia nümayəndələri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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