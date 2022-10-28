Представители регуляторов аудиовизуальных медиа стран ОТГ находятся в Шуше

Участники первого заседания регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и стран-наблюдателей находятся в Шуше.
Как сообщает Report, в рамках визита будет подписана Декларация о намерениях между регулирующими органами аудиовизуальных медиа стран-членов ОТГ и стран-наблюдателей.
Документ предусматривает создание форума регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ (Turkic Broadcasting Regulator Authorities Forum-TBRAF).
Затем участники заседания ознакомятся с историческими местами в Шуше, а также проводимыми здесь реставрационно-строительными работами.