Представители регуляторов аудиовизуальных медиа стран ОТГ находятся в Шуше

Участники 1-го заседания регулирующих органов аудиовизуальных СМИ стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и стран-наблюдателей находятся в Шуше.

Участники первого заседания регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и стран-наблюдателей находятся в Шуше.

Как сообщает Report, в рамках визита будет подписана Декларация о намерениях между регулирующими органами аудиовизуальных медиа стран-членов ОТГ и стран-наблюдателей.

Документ предусматривает создание форума регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ (Turkic Broadcasting Regulator Authorities Forum-TBRAF).

Затем участники заседания ознакомятся с историческими местами в Шуше, а также проводимыми здесь реставрационно-строительными работами.