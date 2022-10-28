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Представители регуляторов аудиовизуальных медиа стран ОТГ находятся в Шуше

Представители регуляторов аудиовизуальных медиа стран ОТГ находятся в Шуше Участники 1-го заседания регулирующих органов аудиовизуальных СМИ стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и стран-наблюдателей находятся в Шуше.
Медиа
28 октября 2022 г. 12:51
Представители регуляторов аудиовизуальных медиа стран ОТГ находятся в Шуше

Участники первого заседания регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и стран-наблюдателей находятся в Шуше.

Как сообщает Report, в рамках визита будет подписана Декларация о намерениях между регулирующими органами аудиовизуальных медиа стран-членов ОТГ и стран-наблюдателей.

Документ предусматривает создание форума регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ (Turkic Broadcasting Regulator Authorities Forum-TBRAF).

Затем участники заседания ознакомятся с историческими местами в Шуше, а также проводимыми здесь реставрационно-строительными работами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTDT-yə üzv və müşahidəçi ölkələrin Audiovizual media üzrə tənzimləyici orqanlarının rəsmiləri Şuşadadır

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