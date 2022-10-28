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Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ посетили исторические памятники в Шуше

Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ посетили исторические памятники в Шуше Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) прогулялись по Шуше, чтобы ознакомиться со следами армянского вандализма в городе, а также строительными работами, провед
Медиа
28 октября 2022 г. 14:40
Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ посетили исторические памятники в Шуше

Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) прогулялись по Шуше, чтобы ознакомиться со следами армянского вандализма в городе, а также строительными работами, проведенными Азербайджаном после освобождения города от оккупации.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Гости посетили ряд исторических памятников в Шуше, в том числе Шушинскую крепость, дом-музей Бюльбюля, Джыдыр дюзю, расстрелянные памятники.

Поездка участников 1-го заседания регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей ОТГ в Шушу продолжается.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of OTS audiovisual media regulatory bodies visit historical monuments in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоTDT-nin audiovizual media üzrə tənzimləyici qurumlarının nümayəndələri Şuşada tarixi abidələri ziyarət ediblər

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