Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ посетили исторические памятники в Шуше

Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) прогулялись по Шуше, чтобы ознакомиться со следами армянского вандализма в городе, а также строительными работами, проведенными Азербайджаном после освобождения города от оккупации.
Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.
Гости посетили ряд исторических памятников в Шуше, в том числе Шушинскую крепость, дом-музей Бюльбюля, Джыдыр дюзю, расстрелянные памятники.
Поездка участников 1-го заседания регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей ОТГ в Шушу продолжается.