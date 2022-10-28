Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ посетили исторические памятники в Шуше

Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) прогулялись по Шуше, чтобы ознакомиться со следами армянского вандализма в городе, а также строительными работами, провед

Представители регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) прогулялись по Шуше, чтобы ознакомиться со следами армянского вандализма в городе, а также строительными работами, проведенными Азербайджаном после освобождения города от оккупации.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Гости посетили ряд исторических памятников в Шуше, в том числе Шушинскую крепость, дом-музей Бюльбюля, Джыдыр дюзю, расстрелянные памятники.

Поездка участников 1-го заседания регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран-членов и государств-наблюдателей ОТГ в Шушу продолжается.