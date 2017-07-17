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Турция. Анкара. 17 июля. REPORT.AZ/ Находящиеся в Турции с визитом представители медиа Азербайджана проинформировали иностранных журналистов о Захре Гулиевой, убитой 4 июля в селе Алханлы Физулинского района.

Как сообщает Report, представителям иностранных медиа были розданы постеры с фотографией З.Гулиевой, подготовленные посольством Азербайджана в Турции, их проинформировали о случившемся. Они назвали произошедшее преступлением против человечности. Акция информирования состоялась по инициативе информагентства Report, Avropa.info и сайта Yenicağ.az.

Напомним, что 4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967-го года рождения и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015-го года рождения. Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965-го года рождения была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

Отметим, что минул год с попытки госпереворота в Турции, имевшего место 15 июля 2016 года. В связи с этим по приглашению правительства Турции в страну были приглашены около 350 журналистов с 4 сторон света.