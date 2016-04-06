​Представители иностранных медиа посетили прифронтовые села Агдама

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства иностранных дел Азербайджана группа представителей иностранных медиа совершила визит в прифронтовую зону.

Как сообщает Report, иностранные журналисты встретились с главой Исполнительной власти Агдамского района Рауфом Мамедовым.

Затем в сопровождении азербайджанских военнослужащих они провели наблюдение за передовой линией.

Представители медиа осмотрели расположенные на линии соприкосновения войск дома, разрушенные в результате артиллерийских ударов армян.

Отметим, что в посетившую сегодня прифротовой регион при организационной поддержке министерства иностранных дел Азербайджана группу входят представители агентств Al Jazeera International, Reuters, Associated Press, France Presse, российских СМИ "Коммерсант", "Комсомольская правда", "Новое время", турецкого агентства Anadolu, турецкого телеканала TRT, журналисты из Ирана и Китая и ряда других стран.

Сегодня на фронте в направлении Тертерского района также побывали журналисты турецкого телеканала TRT и грузинских телеканалов "Рустави" и "Имеди".

Отметим, что иностранные журналисты также посетили прифронтовые населенные пункты Физулинского района.