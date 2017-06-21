Представители азербайджанских СМИ посетили Управление стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции

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Турция, Анкара. 21 июня. REPORT.AZ/ Представители азербайджанских СМИ посетили Управление стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при Кабмине Турции.

Как сообщает корреспондент Report, начальник управления Мехмет Халис Билден ознакомил журналистов со структурой.

Он заявил, что данная организация также занимается размещением сирийских беженцев.

Проинформировав присутствующих о состоянии беженцев, начальник AFAD ответил на вопросы журналистов.

Отметим, что с визитом в Турции находятся 64 представителя медиа из 32 стран.