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    Представители азербайджанских СМИ посетили Управление стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции

    С визитом в Турции находятся 64 представителя медиа из 32 стран© Report.az

    Турция, Анкара. 21 июня. REPORT.AZ/ Представители азербайджанских СМИ посетили Управление стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при Кабмине Турции.

    Как сообщает корреспондент Report, начальник управления Мехмет Халис Билден ознакомил журналистов со структурой.

    Он заявил, что данная организация также занимается размещением сирийских беженцев.

    Проинформировав присутствующих о состоянии беженцев, начальник AFAD ответил на вопросы журналистов.

    Отметим, что с визитом в Турции находятся 64 представителя медиа из 32 стран. 

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