Представитель Туркменистана: Мы готовы работать с каждым из тюркских государств

Мы готовы работать с каждым из государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Мы готовы работать с каждым из государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил представитель регулирующего органа Туркменистана по аудиовизуальным СМИ Алламират Арчеев, выступая в Шуше на официальной церемонии подписания Декларации о намерениях, согласованной на заседании в Баку 27 октября.

По его словам, состоявшаяся сегодня в Шуше встреча является очень важным событием: “Такие встречи внесут свой вклад в интеграцию наших народов. Спасибо Азербайджану от имени туркменских телевизионщиков за гостеприимство".