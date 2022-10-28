О нас

Представитель Туркменистана: Мы готовы работать с каждым из тюркских государств

Представитель Туркменистана: Мы готовы работать с каждым из тюркских государств Мы готовы работать с каждым из государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Медиа
28 октября 2022 г. 15:27
Представитель Туркменистана: Мы готовы работать с каждым из тюркских государств

Мы готовы работать с каждым из государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил представитель регулирующего органа Туркменистана по аудиовизуальным СМИ Алламират Арчеев, выступая в Шуше на официальной церемонии подписания Декларации о намерениях, согласованной на заседании в Баку 27 октября.

По его словам, состоявшаяся сегодня в Шуше встреча является очень важным событием: “Такие встречи внесут свой вклад в интеграцию наших народов. Спасибо Азербайджану от имени туркменских телевизионщиков за гостеприимство".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Representative of Turkmenistan: We ready to work with each of Turkic states
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan təmsilçisi: “Biz türk dövlətlərinin hər biri ilə işləməyə hazırıq”

Самое важное

Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi