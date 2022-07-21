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Эрсин Айдоган: Горжусь участием в Международном медиафоруме в Шуше

Эрсин Айдоган: Горжусь участием в Международном медиафоруме в Шуше "Я горжусь тем, что завтра приму участие в Международном медиафоруме в культурной столице Шуше".
Медиа
21 июля 2022 г. 13:28
Эрсин Айдоган: Горжусь участием в Международном медиафоруме в Шуше

"Я горжусь тем, что завтра приму участие в Международном медиафоруме в культурной столице Шуше".

Об этом Report заявил директор проектов Организации тюркских государств (ОТГ) Эрсин Айдоган.

Он отметил, что мероприятие имеет важное значение для развития сотрудничества в тюркском мире и с другими странами.

"Мы, как Организация тюркских государств, стремимся к развитию отношений между тюркскими государствами в области СМИ. Самая большая поддержка в этом вопросе исходит от Азербайджана. Мы продолжим развивать отношения между тюркскими государствами во всех областях, не только в политической и экономической".

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Версия на английском языке Representative of Organization of Turkic States: I am proud to participate in International Media Forum in Shusha
Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatının nümayəndəsi: "Şuşada Beynəlxalq Media Forumda iştirak edəcəyimə görə qürur duyuram"

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