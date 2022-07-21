Эрсин Айдоган: Горжусь участием в Международном медиафоруме в Шуше

"Я горжусь тем, что завтра приму участие в Международном медиафоруме в культурной столице Шуше".

"Я горжусь тем, что завтра приму участие в Международном медиафоруме в культурной столице Шуше".

Об этом Report заявил директор проектов Организации тюркских государств (ОТГ) Эрсин Айдоган.

Он отметил, что мероприятие имеет важное значение для развития сотрудничества в тюркском мире и с другими странами.

"Мы, как Организация тюркских государств, стремимся к развитию отношений между тюркскими государствами в области СМИ. Самая большая поддержка в этом вопросе исходит от Азербайджана. Мы продолжим развивать отношения между тюркскими государствами во всех областях, не только в политической и экономической".