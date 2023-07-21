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Представитель Кыргызстана: Восстановление территорий - демонстрация потенциала Азербайджана

Представитель Кыргызстана: Восстановление территорий - демонстрация потенциала Азербайджана Глобальный медиафорум в Шуше - весьма своевременное, важное событие.
Медиа
21 июля 2023 г. 22:24
Представитель Кыргызстана: Восстановление территорий - демонстрация потенциала Азербайджана

Глобальный медиафорум в Шуше - весьма своевременное, важное событие.

Как сообщает Report, об этом заявил в кулуарах Глобального медиа-форума в Шуше Кубанычбек Таабалдиев, глава онлайн-издания CentralasianLIGHT.org. из Кыргызстана.

"Я надеюсь, как это сказал в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев, этот форум будет ежегодным. Потому что очень важное значение имеет восстановление освобожденных территорий Азербайджана для демонстрации будущего потенциала страны", - сказал представитель Кыргызстана.

По его словам, здесь собрались представители СМИ из разных уголков земли, которые смогут увидеть, куда стремится Азербайджан. "Сейчас уже весь мир признает, что президент Алиев ведет страну правильным курсом, который выведет Азербайджан на очень высокий уровень", - отметил К. Таабалдиев.

К.Таабалдиев выразил надежду, что в будущем году примет участие в этом форуме, возможно даже в более широком формате, когда будут представлены все ведущие средства массовой информации.

"Будут показаны реальные достижения Азербайджана. И Шуша будет самым большим успехом, самой лучшей демонстрацией всех усилий, инвестиций, о которых нам рассказал президент Азербайджана", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan nümayəndəsi: "Şuşa Qlobal Media Forumu çox vacibdir və vaxtında keçirilib"

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