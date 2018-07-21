Представитель АП: Сотрудничая сообща, мы сможем предотвратить антиазербайджанские и антитурецкие публикации

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Армения оккупировала азербайджанские земли, более 1 млн людей стали беженцами. Поэтому Азербайджан наряду с военной сферой ведет борьбу и в информационной".

Как передает Report, об этом на проходящем в Баку Международной медиа-форуме по случаю 100-летия АДР и 143-летия национальной прессы Азербайджана заявил сотрудник отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Бахруз Гасанов.

Он отметил, что армянские диаспорские организации, используя информационные ресурсы превторяют в жизнь грязные цели против Азербайджана и Турции: "Мы серьезно боремся с ними. Следует расширить сотрудничество Турции и Азербайджана в информационной сфере".

Представитель Администрации президента подчеркнул, что в некоторых случая даже большие государства примыкают к информационной бойне: "В медийных органах этих стран публикуются антиазербайджанские и антитурецкие статьи. Нам следует сотрудничать сообща, и тогда мы сможем предотвратить подобные шаги".

Б.Гасанов отметил, что 15 июля 2016 года при попытке госпереворота в Турции СМИ поддержали народ и государство: "Это очень важно. То, что СМИ сыграли роль моста между народом и государством, предотвратило переворот. Государственные представители Турции обратились к народу через СМИ, призвали их к единству".

Напомним, что организаторами форума являются посольство Турции в Азербайджане, Ассоциация вещателей Анадолу, медиа-группа Yeni Çağ и Совет печати.