Председатель Совета вещания: На Общественном телеканале ощущается необходимость в повышении уровня передач

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Закрывать одну или же открывать ежедневно на телеканалах другую передачу, заменять людей на должностях, увольнять одного и подыскивать другого на возникшую вакансию не является эффективным путем решения проблем. Я считаю этот метод неправильным".

Об этом в заявлении Report сказал директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана, председатель Совета вещания Общественной телерадиовещательной компании (İTV), действительный член НАНА Мухтар Иманов.

По его словам, с момента начала работы в качестве председателя Совета вещания он придерживался мнения, что для повышения уровня передач нужно поощрять и поддерживать грамотных журналистов: "Как председатель Совета вещания, я всегда считал, что улучшить уровень передач можно в случае поддержки и поощрения талантливых и опытных журналистов всеми, начиная от гендиректора до других ответственных лиц. На Общественном телеканале есть прекрасные традиционные программы, которые предлагаются зрителям в различные часы дня, как по утрам, так и в вечернее время. Просто, ощущается необходимость в повышении их уровня".