Председатель Совета прессы: Оскорбление журналиста неприемлемо, позорно и не подобает ученому

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Председатель Совета прессы Афлатун Амашов выразил отношение к оскорблению журналиста директором Института географии Национальной академии наук Азербайджана Рамизом Мамедовым.

Как сообщает Report, А.Амашов сказал, что если написанное - это правда и осуществляющий профессиональную деятельность журналист обратился к Рамизу Мамедову по какому-либо вопросу, а в ответ услышал брань и оскорбления, то это абсолютно недопустимо для человека из области науки, неприемлемо, позорно и не подобает ученому. Председатель Совета прессы с уверенностью отметил, что руководство Национальной академии наук в связи с этим предпримет серьезные меры.

Отметим, что директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана Рамиз Мамедов в разговоре с журналистом Modern.az назвал журналистов безграмотными и представителей медиа - "щенками".