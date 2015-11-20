Председатель СП: Некоторые органы прессы распространяют информацию, не проверив ее

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Совет прессы Азербайджана провел круглый стол на тему "Медиа и ответственность: взгляд на существующее положение и перспективные обязанности".

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие главные редактора газет, информационных агентств, а также новостных сайтов, представители журналистских организаций, общественные деятели.

Председатель совета Афлатун Амашов отметил, что работа прессы заключается в содержании событий в стране в центре внимания: "Азербайджанская пресса справляется с этим. Однако есть недочеты в некоторых вопросах. Например, некоторые представители медиа распространяют информацию, не проверив ее”.

Член Правления совета Вюсала Махиргызы сообщила, что новость не может быть ложной, если она ложная, значит это не новость.

Заместитель председателя совета прессы Мушвиг Алескерли подчеркнул, что сейчас некоторые СМИ не учитывают позицию противоположной стороны.

Главный редактор “525-ci qəzet" Рашад Меджид предложил обнародовать названия сайтов, публикующих ложную информацию. Он отметил, что этим сайтам надо вынести строгий выговор.

Затем выступили другие представители СМИ. Они предложили предпринять меры против сайтов и газет-рекетиров.