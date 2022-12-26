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Председатель Совета: Наши граждане предпочитают азербайджанские телеканалы

Председатель Совета: Наши граждане предпочитают азербайджанские телеканалы "Наши граждане чаще смотрят азербайджанское телеканалы, нежели турецкие".
Медиа
26 декабря 2022 г. 11:51
Председатель Совета: Наши граждане предпочитают азербайджанские телеканалы

"Наши граждане чаще смотрят азербайджанские телеканалы, нежели турецкие".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на пресс-конференции по итогам года.

Председатель совета отметил, что новая система измерения рейтингов, которая начала действовать в этом году, продолжает свою работу: "В эту работу вовлечены и частные инвесторы. Постоянно поднимался вопрос о том, смотрят ли азербайджанское телевидение или нет. Иногда в социальных сетях публиковались критические статьи. Больше всего рекламы шло на телеэкраны. Уже есть предварительные цифры. Каждый может получить информацию о том, сколько людей смотрят тот или иной телеканал. По итогам прошлой недели азербайджанские телеканалы смотрели 5 млн 251 тыс. человек. Продолжительность просмотра составила в среднем 4 часа".

И.Саттаров сообщил, что согласно статистике, турецкие каналы смотрят 3 млн 500 тыс. человек: "Это означает, что наше население чаще смотрит азербайджанские каналы, чем турецкие. Следом идут российские каналы".

По его словам, на рекламном рынке еще есть некоторые недостатки: "Будут предприняты совместные шаги с профильными госструктурами".

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Версия на азербайджанском языке Şura sədri: “Vətəndaşlarımız Azərbaycan televiziyalarına türk kanallarından daha çox baxır”

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