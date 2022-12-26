Председатель Совета: Наши граждане предпочитают азербайджанские телеканалы

"Наши граждане чаще смотрят азербайджанское телеканалы, нежели турецкие".

"Наши граждане чаще смотрят азербайджанские телеканалы, нежели турецкие".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров на пресс-конференции по итогам года.

Председатель совета отметил, что новая система измерения рейтингов, которая начала действовать в этом году, продолжает свою работу: "В эту работу вовлечены и частные инвесторы. Постоянно поднимался вопрос о том, смотрят ли азербайджанское телевидение или нет. Иногда в социальных сетях публиковались критические статьи. Больше всего рекламы шло на телеэкраны. Уже есть предварительные цифры. Каждый может получить информацию о том, сколько людей смотрят тот или иной телеканал. По итогам прошлой недели азербайджанские телеканалы смотрели 5 млн 251 тыс. человек. Продолжительность просмотра составила в среднем 4 часа".

И.Саттаров сообщил, что согласно статистике, турецкие каналы смотрят 3 млн 500 тыс. человек: "Это означает, что наше население чаще смотрит азербайджанские каналы, чем турецкие. Следом идут российские каналы".

По его словам, на рекламном рынке еще есть некоторые недостатки: "Будут предприняты совместные шаги с профильными госструктурами".