Председатель Правительства России Дмитрий Медведев встретился с руководителями информационных агентств стран СНГ, включая АЗЕРТАДЖ - ФОТО

25 ноября руководители информационных агентств стран СНГ встретились в Москве с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщает Report, встреча, прошедшая в главном офисе российского агентства ТАСС, состоялась в рамках XXVII заседания Совета руководителей информационных агентств (Информсовета) стран СНГ. Во встрече также принимал участие председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил на встрече, что Информсовет объединяет страны СНГ, а единое информационное пространство является важным фактором для развития связей между государствами. "Отношения между вашими агентствами позволяют решить ряд организационных вопросов. Главное - оперативно получать информацию, сообщать достоверные новости о событиях, происходящих в наших странах", - сказал Дмитрий Медведев. Председатель Правительства России отметил, что получение людьми искаженной информации приводит к возникновению многочисленных недоразумений. Коснувшись также вопроса фейк-новостей, он подчеркнул, что роль таких надежных источников информации, как государственные агентства, имеет исключительное значение в этом отношении.

Генеральный директор российского агентства ТАСС Сергей Михайлов передал на встрече слово председателю Правления АЗЕРТАДЖ Аслану Асланову, сообщив, что в следующем году АЗЕРТАДЖ отметит 100-летие. Отвечая на вопрос Аслана Асланова об итогах встреч Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с Президентом Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в ходе ее официального визита в Россию, председатель Правительства отметил, что на встречах обсуждались, можно сказать, все аспекты двусторонних связей. Дмитрий Медведев сказал, что переговоры охватывали экономику, социальную и гуманитарную сферы, и подчеркнул, что визит был успешным.

После ответа председателя Правительства России на вопрос генерального директора белорусского агентства БЕЛТА встреча завершилась.

В заключение была сделана фотография на память.