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    ​Председатель НСТР: Транслируемая на телеканале Space передача "Sevimli şou" закрыта

    Нушираван Магеррамли: Прежний ведущий отстранен от передачи, у нее будет другой ведущий

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Транслируемая на телеканале Space передача "Sevimli şou" закрыта. 

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли на проведенной сегодня пресс-конференции.

    Он отметил, что телезрители больше не увидят в эфире "Sevimli şou": "Эта передача выйдет в эфир в другом формате. Прежний ведущий отстранен от передачи, у нее будет другой ведущий".

    Н.Магеррамли отметил, что некоторые передачи, транслируемые на телеканале Space, вызывают беспокойство НСТР: "Качество этих передач очень низкое". 

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