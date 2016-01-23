​Председатель НСТР: Транслируемая на телеканале Space передача "Sevimli şou" закрыта

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Транслируемая на телеканале Space передача "Sevimli şou" закрыта.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли на проведенной сегодня пресс-конференции.

Он отметил, что телезрители больше не увидят в эфире "Sevimli şou": "Эта передача выйдет в эфир в другом формате. Прежний ведущий отстранен от передачи, у нее будет другой ведущий".

Н.Магеррамли отметил, что некоторые передачи, транслируемые на телеканале Space, вызывают беспокойство НСТР: "Качество этих передач очень низкое".