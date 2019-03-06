Председатель НСТР прокомментировал вопрос, связанный с запретом на показ "Парней из Баку" на частных каналах

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли прокомментировал вопрос, связанный с запретом на показ в эфире частных телеканалов Таира Иманова и театра КВН "Планета Парни из Баку".
Как сообщает Report, он заявил, что подобного запрета нет.
По словам председателя НСТР, частные телеканалы полностью независимы в своей деятельности: "Они также свободы в вопросах политики программ и творчества. Они строят свою деятельность в соответствии с законом "О телерадиовещании" и сами решают, кого хотят видеть в своем эфире. Поэтому, было бы лучше адресовать подобные вопросы им".
News DepartmentАвтор новости