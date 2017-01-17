Председатель НСТР: Пока остаются случаи создания на развлекательных программах шоу, используя людей с социальными проблемами

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Действительно, по сравнению с предыдущими годами в азербайджанском эфире сократилось количество передач шоу-характера. Также отмечаются определенные изменения в объеме телепередач. Однако, к сожалению, пока остаются случаи создания на развлекательных программах шоу, используя людей с социальными проблемами. Это очень беспокоит нас".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли в письме газете "Азербайджан".

"Однако следует учесть, что частные телеканалы в своей деятельности основываются преимущественно на коммерческих интересах. Несмотря на ситуацию на рекламном рынке, видим, что дела обстоят не так уж и хорошо. Как вы знаете, в Азербайджане посредством кабельной сети свободно транслируются турецкие и российские телеканалы. То есть азербайджанские телеканалы находятся в среде жесткой конкуренции. Этот фактор влияет на качество телепередач", - добавил Н.Магеррамли.

Он отметил, что Национальный совет телерадиовещания не вмешивается в творческую работу, программную политику, кадровые и финансовые вопросы телеканалов: "Решение этого вопроса зрители перекладывают на нас.

Мы стараемся решить эти вопросы вместе с вещателями. Однако трудно удовлетворить все вкусы. Национальный совет осуществляет свою деятельность в рамках полномочий. Мы сделаем все возможное в рамках наших прав, чтобы не стесняться отечественного эфира".