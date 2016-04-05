Председатель НСТР обратился к населению страны

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "В случае проведения зарубежными телеканалами в кабельной сети Азербайджана специальной пропагандистской кампании, мы примем соответствующие меры".

Об этом в заявлении Report сказал председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли.

По его словам, пока данное явление носит эпизодический характер: "В указанном вопросе нужно быть немного хладнокровным. Торопиться нельзя. Необходимо проявить выдержку. Сейчас мы следим за ходом событий. Естественно, если телеканалы целиком направят свою эфирную политику против Азербайджана, нами будут приняты адекватные шаги".

Председатель НСТР добавил, что структура нуждается в помощи населения: "В данном вопросе ощущается необходимость в помощи. Российских телеканалов очень много и мы не имеем возможности следить за всеми.

Каждый, кто столкнется с подобными фактами на телеканалах, должен обратиться к нам и выразить свою позицию. НСТР не следит за всеми телеканалами мира. Мы расследует и принимаем меры лишь в случае поступления обращений, связанных с телеканалами кабельной сети Азербайджана".