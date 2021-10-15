Председатель НСТР: Никто не может точно спрогнозировать то, как изменятся телеканалы

"Никто сегодня не может точно спрогнозировать то, как изменятся телеканалы. Ни у кого сейчас в стране нет даже близко понимания того, какие цифры дадут новые измерения, насколько они будут отличаться от текущих".

"Никто сегодня не может точно спрогнозировать то, как изменятся телеканалы. Ни у кого сейчас в стране нет даже близко понимания того, какие цифры дадут новые измерения, насколько они будут отличаться от текущих".

Об этом в интервью Report заявил председатель Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Исмет Саттаров.

Он отметил, что какие бы цифры ни были получены, самое главное то, что они будут реальны и не вызовут у специалистов недоверия: "Несколько месяцев телеканалам потребуется на получение более полной картины, для сбора и анализа полученных данных. Кроме того, с началом телесезона, на который попадает старт новых измерений (сезон 2022-2023), какие-то радикальные изменения телеканалы произвести не смогут. Однако, к лету 2023-го года у телеканалов будет достаточно данных по предпочтениям зрителей, чтобы адекватно подготовиться к сезону 2023-2024. Другой очень важный вопрос, ответа на который пока также нет - как рекламный рынок отреагирует на результаты полноценных измерений?"

По словам И.Саттарова, по практике других стран, точная дата ведет к подъему рекламного рынка: "Очень вероятно так случится и в нашем случае. Хочется верить, что этот рост будет достаточным, чтобы обеспечить качественные изменения на телеканалах, на 100 процентов зависящих от рекламы и переживающих сегодня сложные в финансовом отношении времена. Но и для тех телеканалов, чья зависимость от рекламного рынка незначительна или отсутствует, точные измерения позволят оптимизировать свою деятельность, повысить ее эффективность.

Как видите, это долгий процесс, который при всем желании ускорить невозможно. Год требуется на инсталляционные работы измерителя. Еще год 6-8 месяцев на анализ первичных данных. Стандартных 3 месяца – на подготовку к новому телесезону. В итоге, эффект от того о чем мы говорим сегодня можно будет почувствовать только к осени 2023-го года. Тем не менее, важно что мы, наконец, начали. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех коллег из медиа-индустрии, кто на протяжении многих лет поднимал этот вопрос, актуализировал его на всевозможных площадках, и выразить от их имени благодарность руководству страны, оказавшему всестороннюю поддержку в решении данного вопроса".