Председатель НСТР: 19-20 января 1990 года было совершено невиданное зверство против мирного населения

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Национальном совете телерадиовещания прошло мероприятие, посвященное 27-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщили Report в НСТР, на мероприятии минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь за независимость и суверенитет Азербайджанской Республики.

Выступивший председатель НСТР Нушираван Магеррамли заявил, что трагедия 20 Января вошла в историю Азербайджана, как образец героизма. По его словам, 19-20 января 1990 года было совершено невиданное зверство против мирного населения, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести: "Кровавая январская трагедия получили всестороннюю оценку в период руководства независимым Азербайджаном великого Гейдара Алиева".

На мероприятии выступили зампред НСТР Гафар Джабиев, члены структуры, сотрудники аппарата НСТР.