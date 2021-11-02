О нас
Report Georgia
Аудио новости

Председатель НСТР раскритиковал телеканалы 

Председатель НСТР раскритиковал телеканалы  14:07 В Национальном совете по телерадиовещанию состоялась встреча с программными директорами общенациональных телеканалов и руководителями новостных департаментов. Как сообщили Report в Нацсовете, на повестке встречи был вопрос о несоблюдении вопросов
Медиа
2 ноября 2021 г. 15:00
Председатель НСТР раскритиковал телеканалы 

В Национальном совете по телерадиовещанию (НСТР) состоялась встреча с программными директорами общенациональных телеканалов и руководителями новостных департаментов.

Как сообщили Report в Нацсовете, на встрече говорилось о несоблюдении вопросов личной неприкосновенности в новостях, распространяемых в ряде телеканалов в связи с 11-летней девочкой, подвергавшейся сексуальному насилию и родившей ребенка, о негативном влиянии широкого обсуждения таких случаев в эфирном пространстве.

Как отметил председатель Совета Исмет Саттаров, в Кодексе профессиональной этики журналистов Азербайджана и других стран четко прописано, что личная информация о несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию или совершивших преступление, не должна быть обнародована.

"При подготовке передач следует обеспечить соблюдение прав на личную неприкосновенность - нельзя показывать лица жертв, необходимо представлять их под условными именами и фамилиями. Также нужно принять меры для того, чтобы жертву насилия не узнали, тем самым предотвратить дополнительное психологическое давление на нее. Недопустимо общее или одностороннее толкование произошедшего, интервью с детьми-жертвами преступления, трансляция субъективных мнений на этот счет", - отметил председатель Совета.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MTRŞ sədri televiziyaları tənqid edib: "Azyaşlıların kimliyinin efirdə yayılması yanlışdır"

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
31 октября 2021 г. 13:08
Фулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
ФотоФулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
31 октября 2021 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi