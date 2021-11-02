Председатель НСТР раскритиковал телеканалы

14:07 В Национальном совете по телерадиовещанию состоялась встреча с программными директорами общенациональных телеканалов и руководителями новостных департаментов. Как сообщили Report в Нацсовете, на повестке встречи был вопрос о несоблюдении вопросов

В Национальном совете по телерадиовещанию (НСТР) состоялась встреча с программными директорами общенациональных телеканалов и руководителями новостных департаментов.

Как сообщили Report в Нацсовете, на встрече говорилось о несоблюдении вопросов личной неприкосновенности в новостях, распространяемых в ряде телеканалов в связи с 11-летней девочкой, подвергавшейся сексуальному насилию и родившей ребенка, о негативном влиянии широкого обсуждения таких случаев в эфирном пространстве.

Как отметил председатель Совета Исмет Саттаров, в Кодексе профессиональной этики журналистов Азербайджана и других стран четко прописано, что личная информация о несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию или совершивших преступление, не должна быть обнародована.

"При подготовке передач следует обеспечить соблюдение прав на личную неприкосновенность - нельзя показывать лица жертв, необходимо представлять их под условными именами и фамилиями. Также нужно принять меры для того, чтобы жертву насилия не узнали, тем самым предотвратить дополнительное психологическое давление на нее. Недопустимо общее или одностороннее толкование произошедшего, интервью с детьми-жертвами преступления, трансляция субъективных мнений на этот счет", - отметил председатель Совета.