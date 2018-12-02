Председатель FANA и президент OANA обсудили пути укрепления связей медиа-структур

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный директор Агентства новостей Кувейта (KUNA), председатель Федерации арабских информационных агентств (FANA) Шейх Мубарак Дуайдж Ибрагим аль-Сабах встретился с председателем Правления АЗЕРТАДЖ, президентом Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Асланом Аслановым, находящемся с визитом в этой стране.

Как передает Report, на встрече была отмечена необходимость развития сотрудничества между KUNA и OANA, состоялся обмен мнениями о путях укрепления связей в сфере медиа. В ходе беседы были также затронуты кувейтско-азербайджанские отношение. Была подчеркнуто, что сотрудничество национальных новостных агентств должно расширяться в соответствии с масштабом межгосударственных связей, объединяющих две страны.

Аслан Асланов в память о встрече подарил Шейху Мубараку Дуайджу азербайджанский ковер, украшенный национальными орнаментами, и книги. Одна из книг посвящена бакинскому Конгрессу Всемирных новостных агентств, на церемонии открытия которого принял участие Президент Азербайджана. Выступивший на обсуждениях, проведенных на Конгрессе, генеральный директор KUNA Шейх Мубарак Дуайдж озвучил ценные мысли о решении актуальных проблем медиа. В издании материалы конгресса, наряду с азербайджанским языком, опубликована на английском и русском языках. Другая книга издана на основе фотографий, предоставленных новостными агентствами мира, в том числе KUNA.

В интервью агентству KUNA, данном председателем правления АЗЕРТАДЖ по окончании встречи, он рассказал об искренних дружеских связях между нашими странами и народами.

«Эти связи похожи на сотканные тесные петли ковра и справедливо вызывают чувство гордости», - сказал Аслан Асланов.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ отметил, что визит в Кувейт прошел в очень плодотворной и деловой атмосфере, выразил признательность за теплое отношение. Он подчеркнул, что взаимные визиты и встречи имеют исключительное значение с точки зрения развития медиа, обмена опытом по применению современных моделей, усилению сотрудничества между новостными агентствами.