На азербайджанских телеканалах ​предлагается применение особой фильтрации передач

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане к подаче информации о террористических актах, экстремизме и военных преступлениях на телеканалах необходимо применить специальную фильтрацию. Об этом Report заявил член парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны, депутат Захид Орудж.

В законодательстве Азербайджана агитация терроризма уголовно наказуема. Однако, процессы, происходящие в мире в настоящее время, а также становление терроризма угрозой №1 в мире, требует от нас новых подходов, а точнее изменений в соответствующем законодательстве", - сказал член парламента.

Он отметил что, если какой-либо случай или событие, экстремистского толка попадает на экраны, то в этом случае СМИ выступают как пассивные участники агитации подобных явлений. "Элита США, которая запретила показ по телевидению событий 11 сентября, учитывала, что нужно предотвратить чувство страха и панику у людей. В то же время, представители прессы должны проводить определенную работу, для предотвращения стимулирования агрессивности. Не допустимо показывать полностью даже те кадры, которые снимались в Афганистане. Потому что, иногда осуждение на общественном уровне отрицательных явлений, т.е насилия, нечеловеческого отношения к людям и прочее, не приносит такого эффекта, как некоторый запрет показа подобных кадров вовсе. Таким образом в большей степени можно предотвратить такие действия".

З.Орудж отметил, что "кадры, демонстрирующие геноцид азербайджанского народа, могут отрицательно повлиять на психику детей и подростков. Осознавая важное значения этого в информационной политике, необходимо внести поправки в закон "О борьбе с терроризмом".

Напомним что, правительство России направило в Госдуму, документ в котором предусматривается наказание штрафом в 1 млн. рублей тех, кто оправдывает акты терроризма и экстремизма и призывает к подобным действиям.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отметил, что деятельность тех СМИ, которые будут нарушать данный закон, может быть приостановлена.

По предполагаемым изменениям, средства массовой информации, которые будут нарушать закон и "пропагандировать экстремизм и терроризм" будут привлечены к ответственности.