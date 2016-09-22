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    Посол Турции в Азербайджане провел прощальную встречу с журналистами

    Исмаил Алпер Джошгун: Мои дети спрашивают, когда мы вернемся в Азербайджан - в наш дом?

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун провел прощальную встречу с журналистами по случаю завершения дипломатической миссии в нашей стране.

    Как сообщает Report, на встрече в Совете по прессе приняли участие руководители действующих в стране СМИ.

    И.А.Джошгун выразил журналистам признательность и отметил, что каждый должен быть в своей работе искренним: "Искренность невозможно ощутить по книгам, ее чувствуют при общении".

    Посол отметил, что воспринимает Азербайджан как родную страну: "Уезжать из Азербайджана не легко. Мои дети ходят в школу в Турции. Они спрашивают меня, когда мы вернемся в Азербайджан - в наш дом? То есть, мы очень привязаны к Азербайджану. Я очень доверяю этой стране, верю в искренность. Хочу уделить этому вопросу особое внимание. Я восхищен азербайджанской молодежью. В стране подготавливаются грамотные кадры. Я восхищался группами волонтеров во время Европейских игр. Мы гордимся этим".

    Председатель Совета по прессе Афлатун Амашов выразил послу признательность и пожелал успехов в деятельности.

    Затем выступили присутствующие на мероприятии руководители СМИ.  

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