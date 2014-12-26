Посол: Существует необходимость в объективной информации о событиях, происходящих в Азербайджане и Украине

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Украину объединяют тесные дружеские отношения. Между информационными агентствами АзерТАдж и Укринформ двух стран также существуют крепкие партнерские связи". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор АзерТАдж Аслан Асланов на встрече с послом Украины в Азербайджане Александром Мищенко.

На встрече были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы взаимного информационного обмена между двумя странами.

Посол Александр Мищенко отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Украину: "Живущие в Украине азербайджанцы и в эти тяжелые дни активно участвуют в общественно-политической жизни Украины, воспринимают ее как свою родину. В настоящее время очень много студентов из Азербайджана обучаются в различных вузах Украины. Сегодня весь мир нуждается в объективной и беспристрастной информации о событиях, происходящих как в Азербайджане, так и в Украине. АзерТАдж играет важную роль в доведении этой информации до азербайджанского общества".