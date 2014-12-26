 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Существует необходимость в объективной информации о событиях, происходящих в Азербайджане и Украине

    Посол Украины в Азербайджане побывал в АзерТАдж

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Украину объединяют тесные дружеские отношения. Между информационными агентствами АзерТАдж и Укринформ двух стран также существуют крепкие партнерские связи". Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор АзерТАдж Аслан Асланов на встрече с послом Украины в Азербайджане Александром Мищенко.

    На встрече были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы взаимного информационного обмена между двумя странами.

    Посол Александр Мищенко отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Украину: "Живущие в Украине азербайджанцы и в эти тяжелые дни активно участвуют в общественно-политической жизни Украины, воспринимают ее как свою родину. В настоящее время очень много студентов из Азербайджана обучаются в различных вузах Украины. Сегодня весь мир нуждается в объективной и беспристрастной информации о событиях, происходящих как в Азербайджане, так и в Украине. АзерТАдж играет важную роль в доведении этой информации до азербайджанского общества".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi