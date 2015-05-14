Посол Румынии в Азербайджане посетил информационное агентство Report - ФОТО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану посетил редакцию информационного агентства Report.

Дипломат ознакомился с деятельностью агентства, отметив, что это его первый визит в редакцию азербайджанских СМИ.

Также состоялась встреча посла с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства. Во время беседы посол обратил внимание на важность работы со СМИ для развития отношений между Азербайджаном и Румынией. Напомнив, что посольство также является координатором проектов НАТО в Азербайджане, Д.К.Чобану сказал, что диппредставительство осуществляет работу по созданию положительного имиджа Альянса в Азербайджане.

В свою очередь, М.Алиев отметил, что агентство Report тесно работает с международными дипмиссиями в стране.

В ходе встречи был также обсужден вопрос освещения в СМИ предстоящих 12-28 июня в Азербайджане Первых Европейских Игр. Было отмечено, что в Играх примет участие обширная румынская делегация.