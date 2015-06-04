Посол Палестины в Азербайджане посетил агентство Report - ФОТО

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Посол Палестины в Азербайджане Насир Абдуль Карим (Naseer A. Kareem) посетил Информационное Агентство (ИА) Report.

Посол вначале ознакомился с условиями, созданным в офисе редакции, и деятельностью агентства.

В ходе встречи с главным редактором ИА Report Мурадом Алиевым посол отметил, что Палестина придает огромное значение отношениям с Азербайджаном. Дипломат подчеркнул, что обе страны страдают в результате конфликтов. Он добавил, что пресса играет исключительную роль в освещении этих проблем для мировой общественности.

В свою очередь, М.Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Палестиной, политические и экономические отношения расширились.

В ходе встречи были обсуждены израильско-палестинский конфликт, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и другие вопросы.