Посол Марокко посетил агентство Report

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Посол Королевства Марокко в Азербайджане Хасан Хами посетил Информационное Агентство (ИА) Report.

Посол вначале ознакомился с деятельностью агентства, а также созданными здесь условиями.

Также состоялась встреча посла с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства. На встрече М.Алиев отметил, что агентство тесно работает с международными дипмиссиями в стране, также подчеркнул готовность сотрудничать с посольством Марокко в распространении статей, касающихся двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Х.Хами заявил, что чувствует себя как дома в Азербайджане и рад работать в этой стране. Говоря о двусторонних отношениях, посол отметил, что две страны имеют хорошие отношения как и главы двух государств. Посол напомнил, что именно в Марокко в 1994 году в ходе заседания Организации Исламского Сотрудничества по инициативе Марокко и Саудовской Аравии впервые была принята резолюция по Нагорно-карабахскому конфликту.

Кроме того, посол отметил общности между странами, поделился мнениями по поводу развития туризма в Азербайджане, а также рассказал о геополитических процессах, происходящих в регионе Северной Африки.

В конце встречи Х.Хами пожелал удачи агентству Report.