Посол Катара посетил информационное агентство Report

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Посол Катара в Азербайджане Юсеф Хассан аль-Сааи посетил информационное агентство Report.

Как сообщает Report, посол вначале ознакомился с коллективом агентства, поинтересовался рабочим процессом.

Далее состоялась встреча с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым, который рассказал послу о деятельности агентства, его будущих планах.

Кроме того, М. Алиев подчеркнул важность сотрудничества с посольством Катара и СМИ этой страны для донесения новостей о двух странах, а также важности информирования мировой общественности о последствиях оккупации Арменией азербайджанских территорий и остающегося уже более 25 лет неурегулированным нагорно-карабахском конфликте.

В свою очередь, посол Ю.Х.аль-Сааи заявил, что постоянно следит за новостями, издающимися агентством Report. Он отметил, что хотя агентство было создано сравнительно недавно, оно активно функционирует на медиа рынке Азербайджана.

Кроме того, посол предоставил подробную информацию о состоянии двусторонних отношений Катара и Азербайджана, рассказал о причинах и последствиях блокады Катара со стороны арабских стран Персидского залива.