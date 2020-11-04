Посол Катара: Надеюсь, вопрос оккупированных территорий Азербайджана будет вскоре решен

Посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль-Хинзаб посетил офис информагентства Report

Посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдулла Хамад Абдулла Аль-Хинзаб посетил офис информационного агентства Report.

Дипломат ознакомился с деятельностью редакции.

В ходе беседы с главным редактором агентства Мурадом Алиевым Ф. Хазнаб отметил важность углубления двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром посредством плодотворной работы посольства с азербайджанскими СМИ.

По его словам, Катар поддерживает позицию дружественного и братского Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и выразил надежду, что ситуация вокруг оккупированных территорий Азербайджана вскоре будет разрешена.

В свою очередь главный редактор информагентства Report Мурад Алиев отметил необходимость развития отношений между СМИ Азербайджана и Катара для донесения общественности мусульманских стран реалий Азербайджана.

М. Алиев также напомнил, что в 2022 году Катар примет такое важное событие в мире спорта, как Чемпионат мира по футболу. Он отметил, что Report, уже имеющий опыт в освещении подобных важных спортивных мероприятий, планирует освещать и ЧМ в Дохе.