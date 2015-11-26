 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Израиля в Азербайджане посетил агентство Report

    Посол ознакомился с деятельностью агентства, посетив его различные отделы

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил агентство "Report".

    Вначале посол ознакомился с деятельностью агентства, посетив его различные отделы.

    Также состоялась встреча посла с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства.

    Главный редактор агентства поприветствовав посла, сказал, что агентство тесно работает с международными дипмиссиями в стране, также подчеркнул готовность сотрудничать с посольством Израиля в распространении статей, касающихся двустороннего сотрудничества.

    В свою очередь, посол Израиля отметил заинтересованность в сотрудничестве с медиа для развития двусторонних отношений  и донесения точной информации о происходящих в них событиях. 

    Д.Став также отметил традиции толерантности в Азербайджане, заявив, что сам стал их свидетелем по приезду в Баку.

    Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем, посол заявил, что помимо нефтегазовой сферы, две страны могли бы активизировать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, информационных технологий и др.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi