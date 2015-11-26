Посол Израиля в Азербайджане посетил агентство Report

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Дан Став посетил агентство "Report".

Вначале посол ознакомился с деятельностью агентства, посетив его различные отделы.

Также состоялась встреча посла с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства.

Главный редактор агентства поприветствовав посла, сказал, что агентство тесно работает с международными дипмиссиями в стране, также подчеркнул готовность сотрудничать с посольством Израиля в распространении статей, касающихся двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, посол Израиля отметил заинтересованность в сотрудничестве с медиа для развития двусторонних отношений и донесения точной информации о происходящих в них событиях.

Д.Став также отметил традиции толерантности в Азербайджане, заявив, что сам стал их свидетелем по приезду в Баку.

Говоря о сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем, посол заявил, что помимо нефтегазовой сферы, две страны могли бы активизировать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, информационных технологий и др.