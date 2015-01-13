Посол Ирана в Азербайджане побывал в информагентстве Report - ФОТО

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Посол Исламской Республики Иран в Республике Азербайджан Мохсен Пак Айин, а также пресс-секретарь посольства Мухаммед Аятуллахи посетил информационное агентство Report.

Как сообщает Report, посол сначала ознакомился с созданными в агентстве условиями, процессом работы агентства.

Затем состоялась встреча посла с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым. Поприветствовавший гостя М.Алиев проинформировал гостей о работе агентства. По его словам, развитие отношений между Азербайджаном и Ираном во всех сферах обуславливает еще более тесные связи СМИ двух стран.

В свою очередь, посол М.Пак Айин поздравил М.Алиева с открытием агентства. Он отметил важность СМИ в укреплении двусторонних отношений. Посол подчеркнул, что двери посольства Ирана всегда были открытыми для журналистов.

В конце встречи посол представил памятные подарки Report, а также сфотографировался на память с коллективом агентства.