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    Посол Индонезии в Азербайджане посетил агентство Report

    Прайоно Атиянто провел презентацию индонезийской кухни

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто посетил агентство Report.

    Как сообщает Report, вначале посол встретился с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым, который ознакомил посла с деятельностью агентства.

    В свою очередь посол заявил, что рад быть гостем агентства. Он отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Индонезией, подчеркнув, что является первым послом Индонезии в Азербайджане. П.Атиянто сказал, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 23 года назад и успешно развиваются.

    Посол отметил, что Индонезия поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского урегулирования и территориальной целостности страны.

    Затем посол вместе с другими сотрудниками диппредставительства Индонезии провел презентацию индонезийской кухни. В частности, П.Атиянто дал информацию о тумпенге - блюде, который подают в особые дни и праздники. Помимо этого, П.Атиянто рассказал о культуре Индонезии, ее истории и разнообразии. Посол рассказал, что Индонезия является самой крупной страной в мусульманском мире.

    В конце посол поблагодарил М.Алиева за приглашение и пожелал сотрудникам агентства успехов. П.Атиянто также вручил главному редактору Report плакет от имени посольства в знак благодарности за сотрудничество.

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