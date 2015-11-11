Посол Индонезии в Азербайджане посетил агентство Report

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Прайоно Атиянто посетил агентство Report.

Как сообщает Report, вначале посол встретился с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым, который ознакомил посла с деятельностью агентства.

В свою очередь посол заявил, что рад быть гостем агентства. Он отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Индонезией, подчеркнув, что является первым послом Индонезии в Азербайджане. П.Атиянто сказал, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 23 года назад и успешно развиваются.

Посол отметил, что Индонезия поддерживает Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского урегулирования и территориальной целостности страны.

Затем посол вместе с другими сотрудниками диппредставительства Индонезии провел презентацию индонезийской кухни. В частности, П.Атиянто дал информацию о тумпенге - блюде, который подают в особые дни и праздники. Помимо этого, П.Атиянто рассказал о культуре Индонезии, ее истории и разнообразии. Посол рассказал, что Индонезия является самой крупной страной в мусульманском мире.

В конце посол поблагодарил М.Алиева за приглашение и пожелал сотрудникам агентства успехов. П.Атиянто также вручил главному редактору Report плакет от имени посольства в знак благодарности за сотрудничество.