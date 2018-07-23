Посол Индонезии в Азербайджане получил награду "Друг прессы"

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани получил награду "Друг прессы" от Национальной ассоциации прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в своем выступлении посол сказал, что присужденная ему награда является проявлением очень тесных отношений между Индонезией и Азербайджаном.

"Эта награда показывает, насколько близки отношения между Индонезией и Азербайджаном в различных областях, с множеством новостей об отношениях между двумя странами в различных средствах массовой информации в Азербайджане и наоборот в Индонезии", - сказал он.

Х.Б.Фанани далее сказал, что, хотя расстояние между Азербайджаном и Индонезией велико, "но сердца обоих народов близки".