​Посол Индии посетил информационное агентство Report

Посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна побывал в редакции информационного агентства Report.

Как сообщает Report, посол ознакомился с коллективом агентства, поинтересовался рабочим процессом.

Далее состоялась встреча с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым, который рассказал послу Индии о деятельности агентства, его будущих планах.

Кроме того, М. Алиев подчеркнул важность сотрудничества с посольством Индии и СМИ этой страны для донесения новостей о двух странах.

В свою очередь, посол Б. Ванлалвавна заявил, что постоянно следит за новостями, издающимися агентством Report. Он отметил, что за 5 лет деятельности агентство добилось больших успехов и активно функционирует на медиа рынке Азербайджана.

Кроме того, дипломат подчеркнул важность взаимных визитов журналистов для более тесного ознакомления общественности с реальной ситуацией в данных странах.