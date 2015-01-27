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    ​Посол Франции в Азербайджане посетил информационное агентство Report - ФОТО

    Посол ознакомился с созданными в агентстве условиями, процессом работы агентства

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье посетил информационное агентство Report. 

    Как сообщает Report, посол сначала ознакомился с созданными в агентстве условиями, процессом работы агентства. 

    Затем состоялась встреча посла с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым. Поприветствовавший посла М.Алиев проинформировал гостя о работе агентства. По его словам, развитие отношений между Азербайджаном и Францией во всех сферах обуславливает еще более тесные связи СМИ двух стран.
    М. Алиев выразил послу соболезнования в связи с недавними террористическими атаками в Париже.
    П. Монье в свою очередь отметил важность фундаментальных свобод, в том числе свободы слова и свободы СМИ, подчеркнув недопустимость подобных "варварских атак" на журналистов. Посол отметил, что нападение на редакцию журнала "Charlie Hebdo" сплотило всю Францию. 

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