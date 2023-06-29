Посол Франции: Сожалею о нападении на съемочную группу AzTV

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон выразила сожалению в связи с нападением на съемочную группу AzTV в Париже.

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон выразила сожалению в связи с нападением на съемочную группу AzTV в Париже.

Как передает Report, посол поделилась соответствующей публикацией в Twitter.

"Сожалею о нападении на съемочную группу AzTV во Франции. Я надеюсь, что совершившие это деяние будут пойманы", - говорится в публикации.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.