О нас

Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова Состоялась церемония почтения памяти в связи с годовщиной гибели журналиста Магеррама Ибрагимова.
Медиа
4 июня 2022 г. 16:51
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Состоялась церемония почтения памяти в связи с годовщиной гибели журналиста Магеррама Ибрагимова.

Как сообщает Report, была посещена могила покойного на кладбище в поселке Мушфигабад.

В церемонии приняли участие товарищи М.Ибрагимова по работе, представители СМИ, члены семьи, друзья и представители общественности. На могилу погибшего журналиста возложили цветы, венки.

Брат покойного, журналист Аскер Ибрагимов, сестра Севда Ибрагимова рассказали о жизненном пути Магеррама, отметили, что всегда будут помнить о нем, семья выразила признательность за оказанное внимание и заботу.

Заместитель председателя правления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмайлов отметил, что Магеррам Ибрагимов как профессиональный журналист сформировался в АЗЕРТАДЖ, активно участвовал в освещении армейской жизни, читатели с интересом встречали его репортажи из горячих точек и с мест событий.

Д.Исмайлов отметил, что Магеррам на высоком уровне выполнял задачи, которые ему поручали, рассказал о человеческих качествах покойного: "Он возвысился на вершину шехидства в 39 лет. Мы все покинем этот мир, возможно, о многих из нас и не вспомнят, однако Магеррама будут помнить всегда. Потому что шехиды не умирают, они всегда живут в сердцах".

Коллеги, выступившие у могилы журналиста-шехида поделились воспоминаниями о нем, пожелали терпения его родным.

Как и все наши шехиды, Магеррам Ибрагимов навсегда останется в памяти, его работа как профессионального корреспондента никогда не будет забыта.

Сегодня исполняется год со дня гибели корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора Азербайджанского телевидения (AzTV) Сиража Абышова. Легковой автомобиль марки “Камаз”, перевозивший группу журналистов, командированных в освобожденный от оккупации Кяльбаджар в связи с исполнением служебных обязанностей, 4 июня прошлого года подорвался на противотанковой мине в селе Сусузлуг.

В результате два члена съемочной группы - С.Абышов и М.Ибрагимов, а также представитель исполнительной власти Кельбаджарского района Ариф Алиев стали шехидами, еще 4 человека получили ранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоMəhərrəm İbrahimovun məzarı ziyarət olunub

Другие новости из категории

Выпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты
ФотоВыпускникам Медиа-школы Report вручены сертификаты
4 июня 2022 г. 14:36
Прошел год со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
Прошел год со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре
4 июня 2022 г. 10:33
РИА Новости заблокировали в Азербайджане
"РИА Новости" заблокировали в Азербайджане
4 июня 2022 г. 00:39
Радио Avto FM перешло в подчинении МВД
Радио Avto FM перешло в подчинении МВД
25 мая 2022 г. 13:54
Обнародованы рекламные доходы телерадиовещателей Азербайджана
Обнародованы рекламные доходы телерадиовещателей Азербайджана
25 мая 2022 г. 11:03
В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека
В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека
25 мая 2022 г. 10:57
Избран гендиректор телеканала İTV
Избран гендиректор телеканала İTV
24 мая 2022 г. 11:22
В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате
В Азербайджане около 30 телеканалов вещают в HD-формате
24 мая 2022 г. 10:27
Телеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report
ФотоТелеведущий Азер Сулейманлы встретился со студентами Медиа-школы Report
23 мая 2022 г. 16:54
Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV
Завтра пройдут выборы на должность гендиректора İTV
23 мая 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi