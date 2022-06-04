Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова

Состоялась церемония почтения памяти в связи с годовщиной гибели журналиста Магеррама Ибрагимова.

Состоялась церемония почтения памяти в связи с годовщиной гибели журналиста Магеррама Ибрагимова.

Как сообщает Report, была посещена могила покойного на кладбище в поселке Мушфигабад.

В церемонии приняли участие товарищи М.Ибрагимова по работе, представители СМИ, члены семьи, друзья и представители общественности. На могилу погибшего журналиста возложили цветы, венки.

Брат покойного, журналист Аскер Ибрагимов, сестра Севда Ибрагимова рассказали о жизненном пути Магеррама, отметили, что всегда будут помнить о нем, семья выразила признательность за оказанное внимание и заботу.

Заместитель председателя правления АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмайлов отметил, что Магеррам Ибрагимов как профессиональный журналист сформировался в АЗЕРТАДЖ, активно участвовал в освещении армейской жизни, читатели с интересом встречали его репортажи из горячих точек и с мест событий.

Д.Исмайлов отметил, что Магеррам на высоком уровне выполнял задачи, которые ему поручали, рассказал о человеческих качествах покойного: "Он возвысился на вершину шехидства в 39 лет. Мы все покинем этот мир, возможно, о многих из нас и не вспомнят, однако Магеррама будут помнить всегда. Потому что шехиды не умирают, они всегда живут в сердцах".

Коллеги, выступившие у могилы журналиста-шехида поделились воспоминаниями о нем, пожелали терпения его родным.

Как и все наши шехиды, Магеррам Ибрагимов навсегда останется в памяти, его работа как профессионального корреспондента никогда не будет забыта.

Сегодня исполняется год со дня гибели корреспондента АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова и оператора Азербайджанского телевидения (AzTV) Сиража Абышова. Легковой автомобиль марки “Камаз”, перевозивший группу журналистов, командированных в освобожденный от оккупации Кяльбаджар в связи с исполнением служебных обязанностей, 4 июня прошлого года подорвался на противотанковой мине в селе Сусузлуг.

В результате два члена съемочной группы - С.Абышов и М.Ибрагимов, а также представитель исполнительной власти Кельбаджарского района Ариф Алиев стали шехидами, еще 4 человека получили ранения.